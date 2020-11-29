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Замминистра спорта Барауля: «Порядка 2,5 тысяч спортсменов подписали провластное письмо атлетов»

29.11.2020 22:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля заявил, что провластное письмо спортсменов подписали уже 2,5 тысячи человек.

«Порядка 2,5 тысяч спортсменов подписались под данным письмом. Спортсмены ведут свою подготовку к Олимпиаде. Все мы надеемся, что она состоится в следующем коду в Токио. И все мысли устремлены на это. 4 года трудов – они не должны пропасть, поэтому такие призывы о том, чтобы не допускать спортсменов – оно само по себе очень неправильно. Люди работают, люди нацелены. Труды и старания не должны пропасть, поэтому, я думаю, что все будет хорошо. Мы будем готовиться и успешно выступим», – сказал Барауля в эфире СТВ.

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Заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля заявил, что провластное письмо спортсменов подписали уже 2,5 тысячи человек.
 
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