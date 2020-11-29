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Замминистра спорта Барауля: «Порядка 2,5 тысяч спортсменов подписали провластное письмо атлетов»
29.11.2020 22:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля заявил, что провластное письмо спортсменов подписали уже 2,5 тысячи человек.
«Порядка 2,5 тысяч спортсменов подписались
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Заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля заявил, что провластное письмо спортсменов подписали уже 2,5 тысячи человек.
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