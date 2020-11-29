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Ирина Курочкина, подписавшая провластное письмо: «Я свободный человек и не должна выражать какую-то оппозицию»
29.11.2020 22:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Победительница II Европейских игр, двукратная медалистка чемпионатов мира Ирина Курочкина рассказала, почему подписала провластное письмо спортсменов.
«Я свободный человек и не должна выражать какую-то оппозицию. Моя главная задача – готовиться и успешно выступать на различных международных соревнованиях. Сейчас настроена делать свою работу. Хочу выступить на Олимпиаде и делаю для этого все возможное», – отметила Курочкина.
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Ирина Курочкина, подписавшая провластное письмо: «Я свободный человек и не должна выражать какую-то оппозицию»
Победительница II Европейских игр, двукратная медалистка чемпионатов мира Ирина Курочкина рассказала, почему подписала провластное письмо спортсменов.
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