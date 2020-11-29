ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ирина Курочкина, подписавшая провластное письмо: «Я свободный человек и не должна выражать какую-то оппозицию»

29.11.2020 22:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Победительница II Европейских игр, двукратная медалистка чемпионатов мира Ирина Курочкина рассказала, почему подписала провластное письмо спортсменов.

«Я свободный человек и не должна выражать какую-то оппозицию. Моя главная задача – готовиться и успешно выступать на различных международных соревнованиях. Сейчас настроена делать свою работу. Хочу выступить на Олимпиаде и делаю для этого все возможное», – отметила Курочкина.

В воскресенье в ринг возвращается легендарный Майк Тайсон. Вот как этот бой можно посмотреть в Беларуси

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Победительница II Европейских игр, двукратная медалистка чемпионатов мира Ирина Курочкина рассказала, почему подписала провластное письмо спортсменов.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Василиса Марзалюк: «Спортсмены тоже устали, им надоело терпеть буллинг. Моя позиция – отвести спорт от политики»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика