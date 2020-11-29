Ирина Курочкина, подписавшая провластное письмо: «Я свободный человек и не должна выражать какую-то оппозицию»

Источник материала: Tribuna.com

Победительница II Европейских игр, двукратная медалистка чемпионатов мира Ирина Курочкина рассказала, почему подписала провластное письмо спортсменов.

«Я свободный человек и не должна выражать какую-то оппозицию. Моя главная задача – готовиться и успешно выступать на различных международных соревнованиях. Сейчас настроена делать свою работу. Хочу выступить на Олимпиаде и делаю для этого все возможное», – отметила Курочкина.

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