Источник материала: Tribuna.com

Неоднократная медалистка чемпионатов мира по борьбе и двукратная победительница Европейских игр Василиса Марзалюк поделилась мнением, почему подписала провластное письмо спортсменов.

«Да, я подписала, естественно, это письмо. Запрос о таком письме был уже давно. Спортсмены тоже устали, им надоело терпеть буллинг. Не хотелось влазить в политику и до сих пор не хочется, потому что многие спортсмены уже от этого пострадали. Выразить свое мнение, отношение к спорту, к ситуации, которая сложилась вокруг спорта. Естественно, всем захотелось защитить свое дело, свою профессию, олимпийское движение в нашей стране и все годы работы, которые мы провели до этого, тоже хочется защитить.

Это обращение направлено ко всем людям в первую очередь; во вторую – так как есть вероятность того, что Национальный олимпийский комитет может пострадать от действий спортсменов фонда определенного, нам нужно будет себя защищать. Это письмо направлено на то, чтобы спортсмены могли показать себя, проявить свою позицию и показать всем людям, что есть не только те спортсмены, которые подписали письмо.

В первый день, когда я выставила пост о том, что письмо появилось, у меня была бессонная ночь. Пишут очень много неприятных вещей, ко многим я была готова, желают всяких неприятностей. Это если про буллинг говорить. Сегодня мне вообще очень грубые грубости написали, такое даже стыдно говорить. Но на самом деле достаточно много поддержки, я ощущаю ее. Даже от тех людей, которые занимают отличную от меня политическую позицию, хотя я особо не заявляю о своем политическом мнении, не пытаюсь туда лезть. Мое мнение – мы должны мирно. Спорт объединяет, считается, что он должен быть вне политики. Поэтому моя позиция – отвести спорт от политики», – сказала Марзалюк.

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