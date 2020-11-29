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«Я довольна тем, что сейчас у меня есть. В принципе, меня все устраивает». Шаракова подписала провластное письмо спортсменов

30.11.2020 06:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская велогонщица Татьяна Шаракова, ставшая победительницей Европейских игр в индивидуальной гонке преследования на треке, рассказала, почему подписала провластное письмо спортсменов.

«Я 25 лет практически в спорте выступаю. При мне поднимался этот флаг, я тренировалась, слушала свой гимн – это гордость. Для меня эта очень большая честь. И все это потерять в один миг? И из-за кого?

У каждого человека свое мнение. А зачем переходить на личности? Я считаю, что это категорически неправильно. Да, многие спортсмены против какого-то насилия, еще чего-то. Но это не значит, что я должна отказаться от своего флага, от своей страны. Ради чего? Я довольна тем, что сейчас у меня есть – стабильностью. В принципе, меня все устраивает. У нас хорошая, добрая страна: чистая, процветающая. Я горжусь своей страной», – сказала Шаракова в эфире «Беларусь 1».

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Белорусская велогонщица Татьяна Шаракова, ставшая победительницей Европейских игр в индивидуальной гонке преследования на треке, рассказала, почему подписала...
 
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