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Стадион «Наполи» переименуют в честь Марадоны. Мэр Неаполя подтвердил

30.11.2020 06:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис сообщил, что стадион «Наполи» «Сан-Паоло» переименуют в честь скончавшегося экс-игрока клуба Диего Марадоны.

«Было много замечательных идей, но в итоге название будет таким: стадион «Диего Армандо Марадона», – сообщил политик в инстаграме.

Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год. В составе итальянского клуба он стал двукратным чемпионом страны (1986/87, 1989/90), выиграл Кубок и Суперкубок Италии, а также стал обладателем Кубка УЕФА (1988/89).

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Марадона – лучший дриблер с феноменальным количеством голов и ассистов. Но разве правда, что он выигрывал Серию А в одиночку?

 
 
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Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис сообщил, что стадион «Наполи» «Сан-Паоло» переименуют в честь скончавшегося экс-игрока клуба Диего Марадоны.
 
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