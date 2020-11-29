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Стадион «Наполи» переименуют в честь Марадоны. Мэр Неаполя подтвердил
30.11.2020 06:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис сообщил, что стадион
«Было много замечательных идей, но в итоге название будет таким: стадион «Диего Армандо Марадона», – сообщил политик в инстаграме.
Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год. В составе итальянского клуба он стал двукратным чемпионом страны (1986/87, 1989/90), выиграл Кубок и Суперкубок Италии, а также стал обладателем Кубка УЕФА (1988/89).
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Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис сообщил, что стадион «Наполи» «Сан-Паоло» переименуют в честь скончавшегося экс-игрока клуба Диего Марадоны.
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