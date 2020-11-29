Стадион «Наполи» переименуют в честь Марадоны. Мэр Неаполя подтвердил

Источник материала: Tribuna.com

Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис сообщил, что стадион «Наполи» «Сан-Паоло» переименуют в честь скончавшегося экс-игрока клуба Диего Марадоны .

«Было много замечательных идей, но в итоге название будет таким: стадион «Диего Армандо Марадона», – сообщил политик в инстаграме.

Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год. В составе итальянского клуба он стал двукратным чемпионом страны (1986/87, 1989/90), выиграл Кубок и Суперкубок Италии, а также стал обладателем Кубка УЕФА (1988/89).

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