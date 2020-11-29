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Василиса Марзалюк: «Для меня суверенная Беларусь ассоциируется с красно-зеленым флагом. Надеюсь, что на Олимпиаде тоже смогу выступить под этим флагом»

30.11.2020 06:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Неоднократная медалистка чемпионатов мира по борьбе и двукратная победительница Европейских игр Василиса Марзалюк поделилась мнением о флаге Беларуси.

«Для меня суверенная Беларусь ассоциируется с красно-зеленым флагом, с гимном «Мы, беларусы – мірныя людзі». Я себе такого даже не представляю, но если говорить про эти санкции, к которым стремится определенный фонд, то здесь разговор не только о флаге и гимне, а о том, что под угрозой стоит все олимпийское движение в нашей стране. И это не только я.

Люди даже мне в Instagram часто пишут: «Ты что, не видишь? Ты не понимаешь». На самом деле наше обращение поддерживает очень много людей. Но из-за того, что происходит давление в интернете, многие не хотят открыто это делать. Зачем? Ты хочешь спокойно тренироваться и все. Выступать за свою страну.

Между нами говоря, людям на это все равно, они прямо об этом пишут: «Тебе какая разница, под каким флагом?» Я всю жизнь выступала под красно-зеленым, моя Беларусь – под красно-зеленым, я много раз носила его в руках. Не всегда была первой. Естественно, не звезда первой величины в белорусском спорте, но своих заслуг я тоже умалять не буду. Я работаю очень много лет, у меня много медалей различного достоинства, я горжусь тем, что носила этот флаг в руках. Надеюсь, что на Олимпиаде тоже смогу выступить под этим флагом»,- сказала Марзалюк.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Неоднократная медалистка чемпионатов мира по борьбе и двукратная победительница Европейских игр Василиса Марзалюк поделилась мнением о флаге Беларуси.
 
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