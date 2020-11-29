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Базанов без маски присутствовал на матче «Динамо» Минск – БАТЭ. Игра проходила без зрителей

30.11.2020 06:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Глава АБФФ Владимир Базанов присутствовал на матче минского «Динамо» и БАТЭ (0:0).

Отметим, функционер, несмотря на масочный режим в Беларуси, находился на трибуне без маски. Добавим, что официально встреча проходила без зрителей.

Чемпионом Беларуси стал «Шахтер», который в последнем матче чемпионата обыграл «Минск» (4:2). По информации «Прессбола», у федерации было два трофея. Один находился в Минске, другой (уменьшенная копия) — в Солигорске.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава на 29 ноября зарегистрированы 135 008 (+1684) человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории Беларуси умерли 1151 (+8) пациентов.

Базанов без маски присутствовал на матче «Динамо» Минск – БАТЭ. Игра проходила без зрителей

Фото: «Прессбол»

 
Теги: Минск
 
 
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Глава АБФФ Владимир Базанов присутствовал на матче минского «Динамо» и БАТЭ (0:0).
 
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