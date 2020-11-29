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Елена Левченко: «Что ждет Беларусь в будущем? Свобода! Не нужно будет знать номер своего адвоката наизусть»

30.11.2020 06:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Баскетболистка Елена Левченко поделилась мнением о том, что ждет Беларусь в будущем.

- До 2020 года вы были аполитичным человеком, не так ли?

– Да, я была аполитичной. В 2020 году я проголосовала впервые в жизни. В этом году белорусы действительно проснулись! Раньше мы были уверены, что если проголосуем [против Лукашенко], ничего не изменится. Это было частью менталитета. Власти издеваются над вами – вы делаете вид, что все в порядке. Единственное, что вы можете сделать – это проглотить. Я говорю не только о политике. Такое отношение было ко всему.

- Как вы думаете, что Беларусь ждет дальше?

– Свобода! Я верю, что мы придем к тому моменту, когда в Беларуси будет свобода слова, не будет страха и не будет необходимости выходить из дома, задаваясь вопросом, сможете ли вы вернуться. Вам не нужно будет знать номер своего адвоката наизусть. Никто не будет бояться потерять работу или место в сборной только из-за того, что высказал свое мнение. Хуже всего то, что они нас не слушают. Ведь все, что мы хотим – это диалога. Но мы должны выдержать все, хотя эта борьба может продолжаться достаточно долго, – сказала Левченко.

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Баскетболистка Елена Левченко поделилась мнением о том, что ждет Беларусь в будущем.
 
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