Первый старт сезона

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Отрадно, что оттаивают в это слегка морозное время и спортивные соревнования. Старт зимнего сезона, который мы ждали с марта. Биатлон всегда дарил белорусским болельщикам массу эмоций на Олимпийских играх, а сам вид спорта традиционно называют семейным, ведь многие начинают его смотреть с детства в кругу близких. Однако сезон минувший оставил двоякое впечатление, ведь наши спортсмены ни разу не поднялись на пьедестал в Кубке мира, но дважды брали награды наивысшей пробы на чемпионате Европы - он, кстати, проходил в феврале в Беларуси.



Биатлонисты национальной сборной из-за пандемии с марта по октябрь проводили подготовку дома, в Раубичах, о чем ни в коем случае не жалеют. А на этих выходных уже стартовали на этапах Кубка мира, первые два которых принимает Финляндия. И Международный союз биатлонистов делает все возможное, чтобы количество гонок в сезоне не стало меньшим, чем мы привыкли. Важный момент - сезон предолимпийский, и очертания сборной в Пекине-2022 уже видны.



Автор материала Андрей Козлов считает, что мы вправе надеяться на высокие результаты, ведь есть постоянный прогресс, сформировавшийся костяк команды, еще молодой возраст ребят и желание побеждать и работать. Репортаж о первой гонке сезона начнется прямо с рабочего места - из комментаторской кабинки телеканала "Беларусь 5".



Финский Контиолахти. Красивое место в Северной Карелии, где биатлонисты совершенно неожиданно завершили минувший сезон в марте. И даже не добрались до знаменитого Холменколлена, а отправились на карантин - наша сборная, конечно, в Раубичи.



Никто тогда не знал, насколько затянется домашний сбор. Но сейчас мы уже знаем - дома национальная сборная провела более полугода - такого не было никогда.



Ну а для обладательницы лучшего результата минувшего сезоны биатлонистки Анны Сола и для велосипедиста Станислава Божкова пандемия благополучно повлияла на отношения. Ведь в активном тренировочном и соревновательном сезоне так много времени провести бы вместе в Беларуси у них бы не получилось. Но вскоре на время расстаться пришлось все равно.





После сборная в Австрии - национальная сборная уже дотренировалась в Финляндии, а эти кадры нам эксклюзивно прислал Антон Смольский, капитан сборной и постоянно прогрессирующий биатлонист.



Первый старт сезона - волнителен. Но команда покидала Раубичи с конкретной целью - отдать все силы для результата. Особенно старт был важен для Динары Алимбековой, которую после корейского триумфа мучили разные травмы. Это фрагмент мартовского интервью с нашей спортсменкой.



Забудем эти эмоции, ведь Динара в первой же гонке нового показала свой лучший результат в карьере на кубках мира, став 8-й. В этой же индивидуальной гонке, рекордный результат в карьере пторила и чемпионка Европы Елена Кручинкина, которая финишировала 16-й.





Эти и другие кадры уже можно прямо сейчас увидеть в проекте Агентства теленовостей "Дай пять!", который на протяжении биатлонного сезона будет показывать один из рейтинговых зимних видов спорта креативно и с разных сторон. Уже сейчас первый впуск доступен в YouTube-аккаунте АТН. Ну а для телезрителей обращаем внимание, что проект показывают телеканалы "Беларусь 24" и "Беларусь 1" .



Таким получился старт сезона у сборной Беларуси, который все болельщики ждали с нетерпением. Ну а телеканал «Беларусь 5» в максимальном объеме покажет этот интересный сезон, который будет предолимпийским.



