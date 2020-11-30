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Марзалюк служит в войсковой части 5448 внутренних войск МВД. Она одна из подписанток провластного письма спортсменов
30.11.2020 08:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Неоднократная медалистка чемпионатов мира по борьбе и двукратная победительница Европейских игр Василиса Марзалюк служит в войсковой части 5448.
В/Ч 5448 – это войсковая часть внутренних войск МВД Беларуси.
Марзалюк – одна из подписанток провластного письма спортсменов.
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Марзалюк служит в войсковой части 5448 внутренних войск МВД. Она одна из подписанток провластного письма спортсменов
Неоднократная медалистка чемпионатов мира по борьбе и двукратная победительница Европейских игр Василиса Марзалюк служит в войсковой части 5448.
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