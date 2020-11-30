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«Арсенал» набрал 13 очков в 10 матчах – худший старт за 39 лет
30.11.2020 08:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Арсенал» проиграл
«Пушкари» набрали 13 очков в 10 матчах. Это худший результат клуба в высшем английском дивизионе с сезона-1981/82 – тогда было набрано 12 баллов.
Год назад лондонский клуб уволил тренера Унаи Эмери. При нем к этой дате «Арсенал» набрал 18 очков в 13 играх и занимал 8-е место.
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«Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону» (1:2) в 10-м туре АПЛ.
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