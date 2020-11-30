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«Арсенал» набрал 13 очков в 10 матчах – худший старт за 39 лет

30.11.2020 08:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону» (1:2) в 10-м туре АПЛ.

«Пушкари» набрали 13 очков в 10 матчах. Это худший результат клуба в высшем английском дивизионе с сезона-1981/82 – тогда было набрано 12 баллов.

Год назад лондонский клуб уволил тренера Унаи Эмери. При нем к этой дате «Арсенал» набрал 18 очков в 13 играх и занимал 8-е место.

Сейчас «Арсенал» идет на 14-м месте в АПЛ.

 
 
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«Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону» (1:2) в 10-м туре АПЛ.
 
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