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Владислав Васильев: «Я не против перейти в те команды чемпионата Казахстана, которые борются за чемпионство»

30.11.2020 09:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Хавбек брестского «Руха» и сборной Казахстана Владислав Васильев рассказал о будущих планах.

«Слышу, что мной интересуются, но лично на меня никто не выходил. Касательно возвращения в Казахстан? Если говорить объективно, смотря в какую команду. «Ордабасы», «Тобол», «Кайрат», «Астана» – я не против перейти в те команды, которые борются за чемпионство», – сказал Васильев.

Подробную статистику 23-летнего футболиста смотрите здесь.

 

 
 
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Хавбек брестского «Руха» и сборной Казахстана Владислав Васильев рассказал о будущих планах.
 
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