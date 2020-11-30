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Владислав Васильев: «Я не против перейти в те команды чемпионата Казахстана, которые борются за чемпионство»
30.11.2020 09:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Хавбек брестского «Руха» и сборной Казахстана
«Слышу, что мной интересуются, но лично на меня никто не выходил. Касательно возвращения в Казахстан? Если говорить объективно, смотря в какую команду. «Ордабасы», «Тобол», «Кайрат», «Астана» – я не против перейти в те команды, которые борются за чемпионство», – сказал Васильев.
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Владислав Васильев: «Я не против перейти в те команды чемпионата Казахстана, которые борются за чемпионство»
Хавбек брестского «Руха» и сборной Казахстана Владислав Васильев рассказал о будущих планах.
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