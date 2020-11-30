«Какие-то кукловоды, деньги. Никак не могут понять, что у людей просто накопилось». Экс-тренер сборной Беларуси по баскетболу рад, что народ созрел для перемен

Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер сборной Беларуси Александр Крутиков поделился мнением о настроении народа, который захотел перемен в жизни страны.

«Люди, которые приходят к власти, это избранники народа. Военные, милиция, другие категории, которые не производят никаких материальных ценностей, а только живут с того, что налоги заплатили те, кто работают. Так если вас выбрали, вы должны как-то прислушиваться и слышать, что говорит народ. А у нас выходит так, что верхушка оторвана от тех, кто внизу. Вверху создался какой-то клан, где люди меняют друг друга, переходя с одной должности на другую, но принципиально ничего не меняется.

Это и вынудило ребят с правильной гражданской позицией, с белорусским стержнем, выйти, чтобы выразить несогласие с тем, что тебя обманывают, врут. Тебя даже не видят и твой голос даже не считают. А как разговаривают?! Народец, пьяные, наркоманы, бомжи. А там прекрасные люди! Зачем так говорить? Разве руководитель государства имеет право оскорблять? Какие-то кукловоды, деньги. Никак не могут понять, что у людей просто накопилось. Народ просто устал от постоянных издевательств», – сказал Крутиков.