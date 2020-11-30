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Солигорский «Шахтер» набрал 66 процентов возможных очков. Это худший показатель для чемпиона в истории высшей лиги

30.11.2020 09:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Солигорский «Шахтер» в сезоне-2020 набрал 65,56 процентов возможных очков.

«Горняки» провели 30 матчей, в которых заработали 59 очков (65,56%). Это худший результат для чемпиона в истории высшей лиги. В сезоне-2005, когда «Шахтер» впервые выиграл чемпионат, процент составил 80,77 (63 очка в 26 матчах).

Ранее худшими являлись результаты БАТЭ в сезоне-2011, когда борисовчане победили, набрав 66 баллов после 33 встреч (66,67%), и в сезоне-2006, когда «желто-синие» заработали 54 очка после 26 игр (69,23%).

Рекордные показатели у минского «Динамо». В сезоне-1992/93: 57 очков после 32 матчей (89,06%). В сезоне-1993/94: 52 балла после 30 встреч (86,67%). Добавим, что тогда за победу начисляли два очка, а не три. Третье место по этому показателю у БАТЭ в сезоне-1999: 77 очков после 30 встреч (85,56%).

 
 
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