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Появился эскиз скульптурной композиции «Александр Прокопенко. Народный футболист». Ее планируют установить возле стадиона «Динамо»

30.11.2020 10:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Появился эскиз скульптурной композиции «Александр Прокопенко. Народный футболист».

Ее планируют установить возле центральной арки стадиона «Динамо» в Минске. Скульптор : А. Шаппо. Архитекторы: Г.Левина, А. Копылов.

Прокопенко выступал в составе минского «Динамо» с 1972-го по 1983-е годы. В 1982-м стал чемпионом СССР.

Появился эскиз скульптурной композиции «Александр Прокопенко. Народный футболист». Ее планируют установить возле стадиона «Динамо»

Появился эскиз скульптурной композиции «Александр Прокопенко. Народный футболист». Ее планируют установить возле стадиона «Динамо»

 
Теги: Минск
 
 
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