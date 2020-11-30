Появился эскиз скульптурной композиции «Александр Прокопенко. Народный футболист». Ее планируют установить возле стадиона «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Появился эскиз скульптурной композиции «Александр Прокопенко. Народный футболист».

Ее планируют установить возле центральной арки стадиона «Динамо» в Минске. Скульптор : А. Шаппо. Архитекторы: Г.Левина, А. Копылов.

Прокопенко выступал в составе минского «Динамо» с 1972-го по 1983-е годы. В 1982-м стал чемпионом СССР.







