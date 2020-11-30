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КХЛ. СКА принимает «Йокерит», «Салават Юлаев» в гостях у «Автомобилиста», «Витязь» против рижского «Динамо»

30.11.2020 10:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В очередной игровой день КХЛ «Салават Юлаев» в гостях играет с «Автомобилистом», СКА принимает «Йокерит», а «Витязь» – рижское «Динамо»

КХЛ

Регулярный чемпионат

Автомобилист – Салават Юлаев
Дата проведения
30 ноября, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

 

СКА – Йокерит
Дата проведения
30 ноября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Витязь – Динамо Рига
Дата проведения
30 ноября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

 
 
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В очередной игровой день КХЛ «Салават Юлаев» в гостях играет с «Автомобилистом», СКА принимает «Йокерит», а «Витязь» – рижское «Динамо».
 
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