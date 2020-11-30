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КХЛ. СКА принимает «Йокерит», «Салават Юлаев» в гостях у «Автомобилиста», «Витязь» против рижского «Динамо»
30.11.2020 10:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В очередной игровой день
КХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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КХЛ. СКА принимает «Йокерит», «Салават Юлаев» в гостях у «Автомобилиста», «Витязь» против рижского «Динамо»
В очередной игровой день КХЛ «Салават Юлаев» в гостях играет с «Автомобилистом», СКА принимает «Йокерит», а «Витязь» – рижское «Динамо».
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