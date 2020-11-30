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Фанаты «Шахтера»: «Подписав провластное письмо, наступит персональная ответственность, от которой будет не отмыться»

30.11.2020 10:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Фанаты «Шахтера» обратились к игрокам, тренерам и сотрудникам клуба по поводу появления провластного письма спортсменов.

«Дорогие игроки! Ваши фанаты, с оставшейся надеждой обращаются к каждому из вас. В сети появилось провластное письмо в поддержку действующего режима. Играя с гос флагом на скамейке, вы уже подорвали доверие многих старожил фан-сектора и простых болельщиков, но вы оправдывали это решением тренерского штаба и отсутствием в этом провокации. Это уже привело к тому, что с середины августа фан-клуб отказался от активной поддержки на играх.

Теперь же, подписав это письмо, наступит персональная ответственность, от которой будет не отмыться. Не вбивайте последний гвоздь между нами, пусть останется хоть капля уважения и любви. Команда, шахтеры и народ, должны быть за одно! Мы всегда рядом и верим в вас», – говорится в сообщении.

 
 
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Фанаты «Шахтера» обратились к игрокам, тренерам и сотрудникам клуба по поводу появления провластного письма спортсменов.
 
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