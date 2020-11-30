Альшевский вел переговоры с софийским ЦСКА. Этот клуб выбил БАТЭ из Лиги Европы

Источник материала: Tribuna.com

По сведениям « Прессбола », экс-главный тренер борисовского БАТЭ Кирилл Альшевский имел конкретное предложение от софийского ЦСКА.

Однако в последний момент болгарский клуб отказался от приглашения белорусского специалиста. Возможно, стороны вернутся к переговорам в обозримом будущем.

Напомним, что именно после сентябрьского поражения от ЦСКА в Лиге Европы и вылета БАТЭ из еврокубков Альшевский был уволен с должности главного тренера борисовского клуба.