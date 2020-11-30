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Альшевский вел переговоры с софийским ЦСКА. Этот клуб выбил БАТЭ из Лиги Европы
30.11.2020 13:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По сведениям «
Однако в последний момент болгарский клуб отказался от приглашения белорусского специалиста. Возможно, стороны вернутся к переговорам в обозримом будущем.
Напомним, что именно после сентябрьского поражения от ЦСКА в Лиге Европы и вылета БАТЭ из еврокубков Альшевский был уволен с должности главного тренера борисовского клуба.
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По сведениям «Прессбола», экс-главный тренер борисовского БАТЭ Кирилл Альшевский имел конкретное предложение от софийского ЦСКА.
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