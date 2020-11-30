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Хоккеист из системы минского «Динамо» Денисов подписал провластное письмо спортсменов
30.11.2020 13:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Хоккеист из системы минского «Динамо» Денисов подписал провластное письмо спортсменов.
Сейчас защитник отправился на выезд вместе со столичной командой. 19-летний игрок часть года находился в «Динамо-Молодечно». В нынешнем сезоне на его счету 2 очка (1+1) в 6 матчах «Париматч-Экстралиги». Главный тренер команды из Молодечно Константин Кольцов также находится среди подписантов.
Ранее стало известно, что хоккеисты солигорского «Шахтера», несмотря на просьбы фанатов,
Провластное письмо стало ответом на открытое письмо спортивной общественности за новые выборы и против насилия со стороны силовиков, под которым уже стоит более 1250 подписей, среди которых подписи Виталия Гуркова, Ольги Барабанщиковой, Александры Романовской и других.
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Хоккеист из системы минского «Динамо» Денисов подписал провластное письмо спортсменов.
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