Источник материала: Tribuna.com

Хоккеист из системы минского «Динамо» Денисов подписал провластное письмо спортсменов.

Сейчас защитник отправился на выезд вместе со столичной командой. 19-летний игрок часть года находился в «Динамо-Молодечно». В нынешнем сезоне на его счету 2 очка (1+1) в 6 матчах «Париматч-Экстралиги». Главный тренер команды из Молодечно Константин Кольцов также находится среди подписантов.

Ранее стало известно, что хоккеисты солигорского «Шахтера», несмотря на просьбы фанатов, подписали провластное письмо практически в полном составе.

Провластное письмо стало ответом на открытое письмо спортивной общественности за новые выборы и против насилия со стороны силовиков, под которым уже стоит более 1250 подписей, среди которых подписи Виталия Гуркова, Ольги Барабанщиковой, Александры Романовской и других.

Кушнир, Карстен, Недосеков и другие подписали провластное письмо спортсменов