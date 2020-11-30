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Хоккеист из системы минского «Динамо» Денисов подписал провластное письмо спортсменов

30.11.2020 13:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Хоккеист из системы минского «Динамо» Денисов подписал провластное письмо спортсменов.

Сейчас защитник отправился на выезд вместе со столичной командой. 19-летний игрок часть года находился в «Динамо-Молодечно». В нынешнем сезоне на его счету 2 очка (1+1) в 6 матчах «Париматч-Экстралиги». Главный тренер команды из Молодечно Константин Кольцов также находится среди подписантов.

Ранее стало известно, что хоккеисты солигорского «Шахтера», несмотря на просьбы фанатов, подписали провластное письмо практически в полном составе.

Провластное письмо стало ответом на открытое письмо спортивной общественности за новые выборы и против насилия со стороны силовиков, под которым уже стоит более 1250 подписей, среди которых подписи Виталия Гуркова, Ольги Барабанщиковой, Александры Романовской и других.

Кушнир, Карстен, Недосеков и другие подписали провластное письмо спортсменов

 
 
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Хоккеист из системы минского «Динамо» Денисов подписал провластное письмо спортсменов.
 
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