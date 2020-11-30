«Шахтер» подписал провластное письмо практически в полном составе

Источник материала: Tribuna.com

По информации Tribuna.com, хоккеисты солигорского «Шахтера» подписали провластное письмо практически в полном составе.

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Напомним, что после выборов в Беларуси появилось открытое письмо спортивной общественности за новые выборы и против насилия со стороны силовиков, под которым уже стоит более 1250 подписей, среди которых подписи Виталия Гуркова, Ольги Барабанщиковой, Александры Романовской и других.

Фанаты «Шахтера» о провластном письме: «Наступит персональная ответственность, от которой будет не отмыться»

Кушнир, Карстен, Недосеков и другие подписали провластное письмо спортсменов