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«Шахтер» подписал провластное письмо практически в полном составе
30.11.2020 13:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По информации Tribuna.com, хоккеисты солигорского «Шахтера» подписали провластное письмо практически в полном составе.
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Напомним, что после выборов в Беларуси появилось открытое письмо спортивной общественности за новые выборы и против насилия со стороны силовиков, под которым уже стоит более 1250 подписей, среди которых подписи Виталия Гуркова, Ольги Барабанщиковой, Александры Романовской и других.
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По информации Tribuna.com, хоккеисты солигорского «Шахтера» подписали провластное письмо практически в полном составе.
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