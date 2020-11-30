Александр Крутиков: «Как могло в этих белорусах, которые ходят в балаклавах, такое зародиться и проявиться? Кто их воспитывал? У них же есть матери, родные, близкие, жены, дети»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер сборной Беларуси Александр Крутиков удивился действиям силовиков после выборов президента.

– Даже если ты имеешь другую точку зрения, какое ты имеешь право бить человека, у которого она другая. Кто тебе дал такое право?

– Вам ответят, что был приказ.

– А когда поступит другой приказ, начнут стрелять? Впрочем, они уже это делают: стреляют резиновыми пулями, бросают гранаты.

Но ведь должно же быть внутреннее ощущение правильности деяний. Тебя же никто не забрасывает камнями, как во Франции. Люди собираются и выражают мирный протест. Откуда такое насилие? Как могло в этих белорусах, которые ходят в балаклавах, такое зародиться и проявиться? Кто их воспитывал? У них же есть матери, родные, близкие, жены, дети, наверное. Откуда вот это?! Этого я не могу понять.

То, что сейчас делается, – это фашизм... – сказал Крутиков.