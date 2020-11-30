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Белоруски успешно выступили на чемпионате Европы по художественной гимнастике

30.11.2020 16:19 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Успех белорусских спортсменок. Две медали завоевали наши гимнастки на чемпионате Европы в Киеве. В самом престижном виде программы - многоборье - Алина Горносько взяла серебро. Эта дисциплина является олимпийской. Еще награда - бронзовая - досталась Анастасии Салос. В субботу еще три медали в отдельных упражнениях на континентальном первенстве взяли наши юниорки. Золото у Дины Агишевой, серебро и бронза - у Елизаветы Зорькиной. Наша сборная в групповом упражнении из-за проблем со здоровьем на чемпионате Европы не выступала - так же, как и лидер команды Екатерина Галкина, которая восстанавливается после травмы.

 
 
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Успех белорусских спортсменок. Две медали завоевали наши гимнастки на чемпионате Европы в Киеве. В самом престижном виде программы - многоборье - Алина Горносько...
 
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