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Жуковский о своем будущем в «Ислочи»: «У меня действующий контракт до 31 января. Есть различные варианты дальнейших событий»
30.11.2020 19:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Ислочь» Виталий Жуковский рассказал о своем будущем в клубе.
– У меня действующий контракт до 31 января. Есть различные варианты дальнейших событий. Меня никто не заставляет оставаться и прямо сейчас давать ответ. Владимир Ананьевич Пинчук говорит, что если поступит хорошее предложение, то меня отпустят. Сейчас мы ушли в отпуск, а после возвращения уже более конкретно пообщаемся, – сказал Жуковский.
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Жуковский о своем будущем в «Ислочи»: «У меня действующий контракт до 31 января. Есть различные варианты дальнейших событий»
Главный тренер «Ислочь» Виталий Жуковский рассказал о своем будущем в клубе.
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