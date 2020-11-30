Жуковский о своем будущем в «Ислочи»: «У меня действующий контракт до 31 января. Есть различные варианты дальнейших событий»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочь» Виталий Жуковский рассказал о своем будущем в клубе.

– У меня действующий контракт до 31 января. Есть различные варианты дальнейших событий. Меня никто не заставляет оставаться и прямо сейчас давать ответ. Владимир Ананьевич Пинчук говорит, что если поступит хорошее предложение, то меня отпустят. Сейчас мы ушли в отпуск, а после возвращения уже более конкретно пообщаемся, – сказал Жуковский.