Николай Ходасевич: «БАТЭ последние два года – это как Титаник. Есть чувство обреченности»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о ситуации в БАТЭ после двух сезонов без чемпионства.

«Я не могу понять, что происходит с БАТЭ последние 2 года. Стасевич тоже не понимает. Вообще, наверное, в Борисове мало кто понимает, что происходит в клубе. Предположу, что наступила стадия отсутствия чувства опасности. Когда в прошлом году брестское «Динамо» шло к чемпионству, в Борисове по этому поводу не трубили тревогу, мол, нет никаких конкурентов, все у нас складывается, что мы свое забираем, мы опытные. В этом году точно также. Нельзя ключевой матч проводить безэмоционально. Это какое-то чувство обреченности. На 73-й минуте «Шахтер» сравнял счет в домашнем матче с «Минском», а на «Динамо» в Минске полный штиль, у БАТЭ ничего не дрогнуло. Ну гарантировано же, что «Шахтер» дожмет и вырвет победу. А у БАТЭ все хорошо. Встрепенулся БАТЭ на 90-й минуте.

БАТЭ последние два года – это как Титаник. Есть чувство обреченности. Не уверен, что у БАТЭ был какой-то план на этот матч против «Динамо». Не могу представить, что нужно сделать Борисову, чтобы сейчас наметить какой-то курс своего развития. Что должно происходить? Денег очень мало, катастрофически мало. Поговаривают, что нужно урезать зарплаты игрокам. Невозможно предложить что-то стоящее тем, кто может уйти. Нужно ли лидеров оставлять? Если не надо, то значит надо все ломать и строить. А где тот прораб? Нет готового человека, который занялся бы обновлением состава, бурной деятельность в межсезонье.

Наверное, рядом с Лисовским находился Артем Радьков, который впитал строение «Энергетика», на которого может быть заход», – сказал Ходасевич.