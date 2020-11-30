Виталий Жуковский: «Все футболисты «Ислочи», за исключением молодых, написали заявления об увольнении. В таком формате команда точно уже не будет существовать»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочь» Виталий Жуковский рассказал, что будет с клубом в следующем сезоне.

– Если судить по конечному результату, то сезон неудовлетворительный. Но если взять ситуацию, которая происходила в клубе, то, можно сказать, все работали на максимуме и сделали все, что могли. Поэтому я считаю его приемлемым. Конечно, всегда хочется большего. Все вместе мы проделали большой объем работы в этом году. Мы ввязались в этот бой, хотели сделать скачок вверх и попытались стать призерами. «Ислочь» была в медальной гонке, но только за два тура до конца чемпионата потеряла шансы. И это вызывает уважение. Был тяжелый год, всем было сложно, но клуб делал все правильно. Если бы все у нас получилось – было бы замечательно.

Буквально все наши футболисты, за исключением молодых, написали заявления об увольнении, а с некоторыми опытными игроками еще ведутся беседы. В таком формате команда точно уже не будет существовать. Также я предложил руководству рассмотреть кандидатуру Александра Быченка на должность спортивного директора. Сейчас этот вопрос решается. Учитывая все его качества, считаю, он может себя хорошо проявить в новом статусе и принести пользу. Как правило, структура успешного клуба формируется из больших футболистов.

По предварительным данным, командный бюджет будет сокращен минимум на 50 процентов – это существенная и большая сумма. Для чего это делается? Во-первых, нам нужно закончить строительство базы в Большевике. В нашем клубе уже четыре года функционирует детско-юношеская спортивная школа, которой уделяется очень большое внимание и выделяется достаточно много финансирования. В ДЮСШ «Ислочь» более 500 детей и 19 детских тренеров. Поэтому нам нужно как можно быстрее завершить обустройство базы. Во-вторых, чтобы не было такой нервной обстановки в клубе, когда по 4-5 месяцев не выплачивалась заработная плата. Еще было принято решение не снижать условия детским тренерам нашей ДЮСШ, – сказал Жуковский.