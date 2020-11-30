Николай Ходасевич: «Чемпионство «Шахтера» не восхищает. Последние годы показывают, что там нет разумных ходов»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мыслями о чемпионстве «Шахтера».

«Чемпионство «Шахтера» – это победа, чтобы оправдаться за предыдущие годы, за те траты. Если отталкиваться от слов Григорчука после матча, то на протяжении последних лет никаких здравых решении в управлении клубом мы не увидели. Стандартная схема с тренерами, как это было с Ташуевым, с Кубаревым. Неимоверный поток легионеров.

«Шахтер» стал чемпионом в год, когда выиграть могла любая команда. Даже «Неман» или брестское «Динамо». БАТЭ сам отдал это чемпионство. Это не значит, что «Шахтер» какой-то странный чемпион. Нет, он нормальный чемпион.

Новый чемпион дает некий импульс развитию чемпионата. Как клубная структура «Шахтера» в роли чемпиона не восхищает. Я не нахожу аргументов, чтобы меня это восхищало. Не думаю, что это чемпионство подарит нам в следующем году что-то сверхъестественное. Не думаю, что это тот флагман, на которого мы можем рассчитывать. Последние годы показывают, что там нет разумных ходов. Есть некие телодвижения, движения финансов по карточкам.

Если обращать внимание не на клуб, а на игроков на поле, то они это чемпионство заслужили.

Что будет с «Шахтером» в дальнейшем? Золото «Шахтера» – это золотой парашют на ближайший год», – сказал Ходасевич.