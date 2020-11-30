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У минского «Динамо» возникли финансовые проблемы («Хоккейный бульбаш»)

30.11.2020 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

У минского «Динамо» возникли финансовые проблемы. На данный момент ситуация не критичная, но клубу необходимо в ближайшее время найти новый источник финансирования, , сообщает «Хоккейный бульбаш». Источник не исключает, что некоторые ключевые игроки будут обменяны за денежную компенсацию до дедлайна (27 декабря).

Руководство клуба потратило слишком много денег на зарплаты новичков команды, превысив свои возможности.

После 30 матчей минское «Динамо» располагается на 5-м месте Западной конференции.

 
 
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У минского «Динамо» возникли финансовые проблемы.
 
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