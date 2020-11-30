Директор ВК «Легион» Куплинов о размещении провластного письма в Instagram: «Это не решение клуба. Нас попросили в главном управлении спорта и туризма»

Источник материала: Tribuna.com

Директор волейбольного клуба «Легион» Сергей Куплинов рассказал о том, почему клуб разместил в своем инстаграм провластное письмо спортсменов.

- Сегодня вы разместили у себя в соцсетях провластное письмо спортсменов. Чье это было решение?

– Это не решение, это просто главное управление спорта и туризма.

- Это они вас попросили разместить?

– Да.

- То есть это не позиция клуба?

– Нет, нет конечно. Это вышестоящее руководство наше.

- А само обращение приходило уже?

– Да.

- Много людей подписало?

– Подписываются. Я-то не смотрел особо ничего.

- Как сотрудники клуба реагируют на просьбы подписать письмо?

– По-разному.

- Доходит информация, что в некоторых клубах оказывают давление на спортсменов для того, чтобы они подписали?

– Добровольно. Какое может быть давление.

- Планируете потом опубликовать полный список подписавшихся?

– Мы не опубликовываем списки никакие.

– Почему? Просто надо ведь, чтобы люди видели, кто подписался из спортсменов.

– А зачем это?

- Многим людям будет интересно узнать.

– Спортсмены... Еще никто ничего не подписывал. В размышлении в этом плане.

- А вы уже подписали?

– Нет. Ну, это мое личное. Что вы меня спрашиваете: подписал или не подписал. У каждого свое мнение.

- Ну, это же открытое обращение. Там ведь не закрытый список подписавшихся, а открытый.

– Что вам ответить...

- Подписывали ли вы письмо или нет.

– Мы это письмо не подписывали... На сегодняшний день, – сказал Куплинов.

Провластное письмо стало ответом на открытое письмо спортивной общественности за новые выборы и против насилия со стороны силовиков, под которым уже стоит более 1250 подписей, среди которых подписи Виталия Гуркова, Ольги Барабанщиковой, Александры Романовской и других.

«Легион» разместил в своем аккаунте в Instagram провластное письмо спортсменов

Кушнир, Карстен, Недосеков и другие подписали провластное письмо спортсменов