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Директор ВК «Легион» Куплинов о размещении провластного письма в Instagram: «Это не решение клуба. Нас попросили в главном управлении спорта и туризма»
30.11.2020 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Директор волейбольного клуба «Легион» Сергей Куплинов рассказал о том, почему клуб
- Сегодня вы разместили у себя в соцсетях провластное письмо спортсменов. Чье это было решение?
– Это не решение, это просто главное управление спорта и туризма.
- Это они вас попросили разместить?
– Да.
- То есть это не позиция клуба?
– Нет, нет конечно. Это вышестоящее руководство наше.
- А само обращение приходило уже?
– Да.
- Много людей подписало?
– Подписываются. Я-то не смотрел особо ничего.
- Как сотрудники клуба реагируют на просьбы подписать письмо?
– По-разному.
- Доходит информация, что в некоторых клубах оказывают давление на спортсменов для того, чтобы они подписали?
– Добровольно. Какое может быть давление.
- Планируете потом опубликовать полный список подписавшихся?
– Мы не опубликовываем списки никакие.
– Почему? Просто надо ведь, чтобы люди видели, кто подписался из спортсменов.
– А зачем это?
- Многим людям будет интересно узнать.
– Спортсмены... Еще никто ничего не подписывал. В размышлении в этом плане.
- А вы уже подписали?
– Нет. Ну, это мое личное. Что вы меня спрашиваете: подписал или не подписал. У каждого свое мнение.
- Ну, это же открытое обращение. Там ведь не закрытый список подписавшихся, а открытый.
– Что вам ответить...
- Подписывали ли вы письмо или нет.
– Мы это письмо не подписывали... На сегодняшний день, – сказал Куплинов.
Провластное письмо стало ответом на открытое письмо спортивной общественности за новые выборы и против насилия со стороны силовиков, под которым уже стоит более 1250 подписей, среди которых подписи Виталия Гуркова, Ольги Барабанщиковой, Александры Романовской и других.
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Директор ВК «Легион» Куплинов о размещении провластного письма в Instagram: «Это не решение клуба. Нас попросили в главном управлении спорта и туризма»
Директор волейбольного клуба «Легион» Сергей Куплинов рассказал о том, почему клуб разместил в своем инстаграм провластное письмо спортсменов.
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