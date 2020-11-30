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Ходасевич о жеребьевке стыковых матчей: «Дом футбола просто разрывает. Это не Дом футбола – это Comedy Club»

30.11.2020 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич сравнил Дом футбола с Comedy Club, комментируя процесс жеребьевки стыковых матчей.

«Дом футбола просто разрывает. Это не Дом футбола – это Comedy Club. Вот так проводится жеребьевка. У нас жизнь сейчас идет таким образом, что это вызывает улыбку. Хотя это должно вызывать расторжение контракта. Но мы улыбаемся», – сказал Ходасевич.

К жеребьевке стыковых матчей есть вопросы. Шары наверняка не нагревали, но странные манипуляции происходили

 
 
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Журналист Николай Ходасевич сравнил Дом футбола с Comedy Club, комментируя процесс жеребьевки стыковых матчей.
 
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