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Ходасевич о жеребьевке стыковых матчей: «Дом футбола просто разрывает. Это не Дом футбола – это Comedy Club»
30.11.2020 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист Николай Ходасевич сравнил Дом футбола с Comedy Club, комментируя
«Дом футбола просто разрывает. Это не Дом футбола – это Comedy Club. Вот так проводится жеребьевка. У нас жизнь сейчас идет таким образом, что это вызывает улыбку. Хотя это должно вызывать расторжение контракта. Но мы улыбаемся», – сказал Ходасевич.
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Ходасевич о жеребьевке стыковых матчей: «Дом футбола просто разрывает. Это не Дом футбола – это Comedy Club»
Журналист Николай Ходасевич сравнил Дом футбола с Comedy Club, комментируя процесс жеребьевки стыковых матчей.
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