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«Марадона – насильник и педофил». Испанская футболистка отказалась почтить память Диего перед матчем

30.11.2020 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Футболистка испанского клуба «Виахес Интерриас» Паула Дапена отказалась почтить память скончавшегося Диего Марадоны.

Во время минуты молчания перед товарищеским матчем девушка села на газон и повернулась спиной.

«Как только я узнала, что в память Марадоны устроят акцию, я отказалась соблюдать минуту молчания в память о насильнике, педофиле и абьюзере (человек, который унижает и жестоко обращается с партнером в отношениях – прим. Sports.ru)», – заявила Дапена.

Марадона скончался 25 ноября в результате сердечного приступа в возрасте 60 лет.

Адвокат назвал действия следивших за здоровьем Марадоны преступным идиотизмом. В смерти Диего обвиняют его личного врача

Марадона – лучший дриблер с феноменальным количеством голов и ассистов. Но разве правда, что он выигрывал Серию А в одиночку?

 
 
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Футболистка испанского клуба «Виахес Интерриас» Паула Дапена отказалась почтить память скончавшегося Диего Марадоны.
 
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