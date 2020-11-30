«Марадона – насильник и педофил». Испанская футболистка отказалась почтить память Диего перед матчем

Источник материала: Tribuna.com

Футболистка испанского клуба «Виахес Интерриас» Паула Дапена отказалась почтить память скончавшегося Диего Марадоны .

Во время минуты молчания перед товарищеским матчем девушка села на газон и повернулась спиной.

«Как только я узнала, что в память Марадоны устроят акцию, я отказалась соблюдать минуту молчания в память о насильнике, педофиле и абьюзере (человек, который унижает и жестоко обращается с партнером в отношениях – прим. Sports.ru)», – заявила Дапена.

Марадона скончался 25 ноября в результате сердечного приступа в возрасте 60 лет.

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