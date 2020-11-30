Женщина будет судить матч ЛЧ впервые в истории. Фраппар назначена на игру «Юве» – «Динамо» Киев

Источник материала: Tribuna.com

Стало известно, какие арбитры будут работать на матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и киевским «Динамо» .

Главным судьей этой игры станет француженка Стефани Фраппар. Женщина будет работать на матче Лиги чемпионов впервые в истории.

Ее ассистентами станут Хишам Закрани и Мехди Рахмуни. Резервный арбитр – Карим Абед. ВАР – Бенуа Мийо, АВАР – Вилли Дилажо (все – Франция).

Ранее Фраппар работала на игре за Суперкубок Европы между «Челси» и «Ливерпулем» в 2019 году. С сезона-2019/20 она судит игры Лиги 1 на постоянной основе





Фото: globallookpress.com