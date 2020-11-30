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Женщина будет судить матч ЛЧ впервые в истории. Фраппар назначена на игру «Юве» – «Динамо» Киев
30.11.2020 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стало известно, какие арбитры будут работать на матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между
Главным судьей этой игры станет француженка Стефани Фраппар. Женщина будет работать на матче
Ее ассистентами станут Хишам Закрани и Мехди Рахмуни. Резервный арбитр – Карим Абед. ВАР – Бенуа Мийо, АВАР – Вилли Дилажо (все – Франция).
Ранее Фраппар
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Стало известно, какие арбитры будут работать на матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и киевским «Динамо».
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