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"Динамо-Минск" против "Локомотива"
01.12.2020 07:27 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTФорвард хоккейного "Динамо-Минск" Егор Шарангович вошел в ТОП-5 в списке лучших снайперов КХЛ. Накануне в Ярославле нападающий забросил в матче против "Локомотива". Белорус в 29 поединках отличился 15 раз. Лидирует в гонке Дмитрий Яшкин из московского "Динамо" - 19 голов на его счету. Шайба Шаранговича помогла "бело-синим" перевести игру против "железнодорожников" в овертайм - 2:2. Однако в дополнительной пятиминутке удача была на стороне хозяев - 3:2. Зубры" с 37 очками идут пятыми в турнирной таблице Западной конференции. Уже завтра парни Крэйга Вудкрофта сразятся с "Нефтехимиком" в Нижнекамске.
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Форвард хоккейного "Динамо-Минск" Егор Шарангович вошел в ТОП-5 в списке лучших снайперов КХЛ. Накануне в Ярославле нападающий забросил в матче против ...
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