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Рубрика "Матчбол"

01.12.2020 07:27 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Отлично выступила на первом этапе Кубка мира по биатлону Динара Алимбекова. Олимпийская чемпионка после двух гонок занимает 4 место в общем зачете. А вот футбольное первенство страны наоборот завершилось в прошлые выходные. Рубрика "Матчбол" продолжит выпуск (видео).

 
 
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Отлично выступила на первом этапе Кубка мира по биатлону Динара Алимбекова. Олимпийская чемпионка после двух гонок занимает 4 место в общем зачете. А вот...
 
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