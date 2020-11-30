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Рубрика "Матчбол"
01.12.2020 07:27 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Отлично выступила на первом этапе Кубка мира по биатлону Динара Алимбекова. Олимпийская чемпионка после двух гонок занимает 4 место в общем зачете. А вот футбольное первенство страны наоборот завершилось в прошлые выходные. Рубрика "Матчбол" продолжит выпуск (видео).
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Отлично выступила на первом этапе Кубка мира по биатлону Динара Алимбекова. Олимпийская чемпионка после двух гонок занимает 4 место в общем зачете. А вот...
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