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Средняя результативность чемпионата Беларуси-2020 стала самой высокой в 21-м веке 

01.12.2020 06:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В чемпионате Беларуси-2020 зафиксировано 704 взятия ворот. Средняя результативность — 2,95. Это самый высокий показатель в 21 веке, сообщает «Прессбол».

На долю хозяев приходится 367 голов (52,1 процента), гостей — 337 (47,9). Самая результативная команда — БАТЭ, 65 раз поражавшая ворота соперников. Слабее всех в атаке сыграли забившие лишь 27 голов «Смолевичи». Самая надежная защита у «Шахтера» — 21 пропущенный мяч. Чаще других пропускали «Смолевичи» — 72 раза.

 
 
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В чемпионате Беларуси-2020 зафиксировано 704 взятия ворот.
 
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