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Четвертый по счету российский гонщик будет покорять "Формулу-1"

01.12.2020 15:17 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Россиянин Никита Мазепин будет в следующем году выступать в "Формуле-1", американская команда Haas подписала с ним контракт, об этом во вторник сообщила пресс-служба "конюшни".

Точные сроки контракта не называются, однако в команде уточнили, что соглашение рассчитано на несколько лет.

© Photo : Haas F1 Team
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"Я рад, что Никита Мазепин будет выступать за команду "Хаас". Он превратился в зрелого гонщика, продвигаясь вверх по младшим сериям", - заявил руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер.

Сам гонщик отметил, что выступать в "Формуле-1" – это исполнение его мечты, и ему не терпится показать себя в "Королевских гонках".

Мазепин – четвертый российский пилот в "Формуле-1" после Виталия Петрова, Сергея Сироткина и Даниила Квята. На данный момент он выступает в "Формуле-2" и занимает третье место в зачете пилотов, в этом сезоне он выиграл две гонки и несколько раз поднимался на подиум. Кто будет напарником Мазепина в Haas – пока неизвестно, но по слухам им может стать Мик Шумахер, претендующий на чемпионский титул в "Ф-2". Напомним, американская команда отказалась от сотрудничества с двумя своими пилотами – Кевином Магнуссеном и Романом Грожаном после завершения сезона-2020.

Команда Haas дебютировала в "Больших призах" в 2016 году, она тесно сотрудничает с Ferrari, поставляющей американцам двигатели и коробки передач. Пока лучший результат "конюшни" - пятое место в Кубке конструкторов в 2018 году.

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Теги: Минск
 
 
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