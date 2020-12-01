«Зараз мне нiхто i нiшто не пагражае». Кудин сообщил, что он находится за границей (В ноябре он не явился на суд)

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский боец Алексей Кудин, который был объявлен в розыск , сообщил, что он находится за границей.

Напомним, 19 ноября в молодечненском суде должно было состояться первое заседание по делу спортсмена, однако он не явился.

Позже судья Дубовик получила рапорт от сотрудника Молодечненского РОВД. В нем милиционер написал, что приехал домой к Алексею Кудину, но его не оказалось дома. Жена Кудина сказала, что утром муж сообщил, что уезжает в суд. Больше она его не видела, на телефон не отвечает.

Сегодня боец написал пост в инстаграме , где сообщил, что был вынужден уехать из страны.

«Вiтаю Вас, мае шаноўнае спадарства. По вядомых справах я быў вымушаны з’ехаць з Роднай Краiны. Зараз мне нiхто i нiшто не пагражае. Але ўсiм сэрцам я побач з тымi, хто змагаецца за сваю незалежнасць i яскравую будучыню. Больш чым 17 гадоў я выходзiў пад сцягам сваёй Дзяржавы. Шмат разоў я уздымау сцяг на мiжнароднай пляцоўцы, а цяпер вымушаны бегчы ад гэтай сiстэмы. Але я вярнуся ў скорай будучынi больш мацнейшым i з праўдаю у сваiм сэрцы. Жыве Беларусь!!!» – написал Кудин.

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