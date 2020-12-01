Белорусский фонд спортивной солидарности призвал ИИХФ наказать Баскова в связи с действиями, грубо порочащими репутацию хоккея как вида спорта

Источник материала: Tribuna.com

1 декабря 2020 года Белорусским фондом спортивной солидарности в адрес Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) было направлено заявление с требованием о привлечении к дисциплинарной ответственности председателя ФХБ Дмитрия Баскова в связи с действиями, грубо порочащими репутацию хоккея как вида спорта.

Среди таких действий – по информации общественности и СМИ являются прямая причастность Дмитрия Баскова к убийству Романа Бондаренко, участие в агитационных акциях в поддержку режима Александра Лукашенко с использованием Олимпийской символики, демонстративное распитие крепкого алкоголя на фоне Олимпийской символики и давление на спортсменов и сотрудников, выражающих свою гражданскую позицию.

В 2016-м у Басковых не было жилья – теперь к таунхаусу докупил роскошный дом (похоже, задешево). Тестем главы ФХБ называют босса Базанова по «Динамо»