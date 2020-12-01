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Белорусский фонд спортивной солидарности призвал ИИХФ наказать Баскова в связи с действиями, грубо порочащими репутацию хоккея как вида спорта
01.12.2020 18:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
1 декабря 2020 года Белорусским фондом спортивной солидарности в адрес Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) было направлено заявление с требованием о привлечении к дисциплинарной ответственности председателя ФХБ Дмитрия Баскова в связи с действиями, грубо порочащими репутацию хоккея как вида спорта.
Среди таких действий – по информации общественности и СМИ являются прямая причастность Дмитрия Баскова к убийству Романа Бондаренко, участие в агитационных акциях в поддержку режима Александра Лукашенко с использованием Олимпийской символики, демонстративное распитие крепкого алкоголя на фоне Олимпийской символики и давление на спортсменов и сотрудников, выражающих свою гражданскую позицию.
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Белорусский фонд спортивной солидарности призвал ИИХФ наказать Баскова в связи с действиями, грубо порочащими репутацию хоккея как вида спорта
1 декабря 2020 года Белорусским фондом спортивной солидарности в адрес Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) было направлено заявление с требованием о...
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