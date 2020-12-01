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Шведский журналист Хольм: «ЧМ-2021 не стоит проводить в стране, которой управляет диктатор»

01.12.2020 18:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Шведский журналист hockeysverige.se Симон Хольм призвал не проводить ЧМ-2021 в Беларуси.

– Что в шведском обществе думают по поводу дебатов о месте проведения следующего чемпионата мира по хоккею?

– Нам не нравится эта ситуация. Мы считаем, что неэтично ехать в Беларусь, когда там явно происходит революция. Проблема еще и в пандемии ковида.

Если чемпионат мира будет сыгран, его не стоит проводить в стране, которой управляет диктатор. Рад, что Латвия активно высказывается против совместного чемпионата с белорусами, это большой и храбрый шаг.

– Руководство шведского хоккея как-то высказывается по этой ситуации?

– Да. Гарпенлев, главный тренер сборной, сказал в интервью, что лично ему не хотелось бы ехать в Беларусь. Но все зависит не от него, а от Андерса Ларссона, главы Шведской хоккейной ассоциации. Ларссон в этом плане больше похож на Рене Фазеля, он говорит, что стоит посмотреть, как будут развиваться события. Поэтому четких ответов нет.

– Почему, на ваш взгляд, ИИХФ до сих пор не может принять решение по месту проведения чемпионата?

 – Думаю, дело в политике. Люди в ИИХФ и всех национальных хоккейных федерациях делают свою работу. К сожалению, эта работа, видимо, важнее прав человека.

– Если не будет принято решение о переносе чемпионата из Минска, будут ли команды бойкотировать игры в Беларуси, как об этом сейчас говорят?

– Я слышал такие слухи и надеюсь, что они правдивы. Лично я буду бойкотировать турнир, не буду писать о нем и не буду следить за ним каким-либо образом. Думаю, что я в этом не один. Те спортивные журналисты, с которыми я говорил, не хотят, чтобы матчи турнира проходили в Беларуси. Но я не знаю, что произойдет дальше.

– Будет ли сборная Швеции играть в Минске, если матчи не будут перенесены в другую страну?

– Все зависит от Шведской хоккейной ассоциации, а они еще не приняли финальное решение. Надеюсь, они поймут, что играть в Минске неэтично, и бойкотируют весь турнир, если его часть пройдет в Беларуси, – сказал Хольм.

 
Теги: Минск
 
 
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Шведский журналист hockeysverige.se Симон Хольм призвал не проводить ЧМ-2021 в Беларуси.
 
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