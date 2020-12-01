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Журналист TUT.BY Квиткевич: «Сидела с Хижинковой в камере. Олю мучают, просто ужас. Она держится»

01.12.2020 18:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист TUT.BY и «Новы час» Александра Квиткевич, отсидевшая 15 суток, рассказала об условиях на Окрестина и Ольге Хижинковой.

«Я сидела с Олей Хижинковой в камере. Меня подкинули в камеру, где были вши. До этого Оля жила с бомжами, меня закунили на место этих бомжей. Первую ночь провела на лавке, потому что спать было негде. Потом нас четверых перевели в двухместную камеру. Там не работал туалет, дуло из окон.

Вшей вроде у нас нет, мы каждый день осматривали головы друг друга. По Олиным рассказам, с ней сидела одно время женщина, у которой все виды вшей были. С Олей такие экземпляры сидели. Ее мучают, просто ужас. Она держится», – сказала Квиткевич.

 
 
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Журналист TUT.BY и «Новы час» Александра Квиткевич, отсидевшая 15 суток, рассказала об условиях на Окрестина и Ольге Хижинковой.
 
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