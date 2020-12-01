Лапорта хочет сделать You’ll Never Walk Alone слоганом академии «Барсы»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта , вновь баллотирующийся на пост, намерен использовать в академии клуба известный слоган «Ливерпуля» You’ll Never Walk Alone.

«Ла Масия будет сопровождать игроков под слоганом You’ll Never Walk Alone (Ты никогда не будешь один – прим. Sports.ru)

Мы хотим, чтобы Ла Масия стала центром высоких достижений и спортивного мастерства, но также и центром личного развития, где подход к спортсменам является не стандартизированным, а индивидуальным.

Мы будем делать это с особым вниманием к ценностям, которые являются основой для сильных личностей, которыми мы сможем гордиться: нам нужны спортсмены, которые любят «Барсу», – говорится в предвыборном манифесте Лапорты.

Классическая песня You’ll Never Walk Alone, написанная американскими композиторами Ричардом Роджерсом и Оскаром Хаммерстайном II для мюзикла «Карусель» в 1945 году, в футболе известна как гимн «Ливерпуля» , исполняемый болельщиками перед началом каждого домашнего матча команды.