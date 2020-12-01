|
Лапорта хочет сделать You’ll Never Walk Alone слоганом академии «Барсы»
01.12.2020 18:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший президент
«Ла Масия будет сопровождать игроков под слоганом You’ll Never Walk Alone (Ты никогда не будешь один – прим. Sports.ru)
Мы хотим, чтобы Ла Масия стала центром высоких достижений и спортивного мастерства, но также и центром личного развития, где подход к спортсменам является не стандартизированным, а индивидуальным.
Мы будем делать это с особым вниманием к ценностям, которые являются основой для сильных личностей, которыми мы сможем гордиться: нам нужны спортсмены, которые любят «Барсу», – говорится в предвыборном манифесте Лапорты.
Классическая песня You’ll Never Walk Alone, написанная американскими композиторами Ричардом Роджерсом и Оскаром Хаммерстайном II для мюзикла «Карусель» в 1945 году, в футболе известна как гимн
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта, вновь баллотирующийся на пост, намерен использовать в академии клуба известный слоган «Ливерпуля» You’ll Never Walk Alone.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)