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Лапорта хочет сделать You’ll Never Walk Alone слоганом академии «Барсы»

01.12.2020 18:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта, вновь баллотирующийся на пост, намерен использовать в академии клуба известный слоган «Ливерпуля» You’ll Never Walk Alone.

«Ла Масия будет сопровождать игроков под слоганом You’ll Never Walk Alone (Ты никогда не будешь один – прим. Sports.ru)

Мы хотим, чтобы Ла Масия стала центром высоких достижений и спортивного мастерства, но также и центром личного развития, где подход к спортсменам является не стандартизированным, а индивидуальным.

Мы будем делать это с особым вниманием к ценностям, которые являются основой для сильных личностей, которыми мы сможем гордиться: нам нужны спортсмены, которые любят «Барсу», – говорится в предвыборном манифесте Лапорты.

Классическая песня You’ll Never Walk Alone, написанная американскими композиторами Ричардом Роджерсом и Оскаром Хаммерстайном II для мюзикла «Карусель» в 1945 году, в футболе известна как гимн «Ливерпуля», исполняемый болельщиками перед началом каждого домашнего матча команды.

 
 
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Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта, вновь баллотирующийся на пост, намерен использовать в академии клуба известный слоган «Ливерпуля» You’ll Never Walk Alone.
 
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