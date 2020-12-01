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Дмитрий Лапкес: «Когда подавляющее большинство тебя не поддерживает, надо либо устраивать геноцид и концлагерь по типу Северной Кореи, либо уходить»
01.12.2020 18:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский саблист Дмитрий Лапкес высказался о том, что происходит в стране.
– Белорусы протестуют почти 110 дней. Думали, чем это закончится?
– Конечно, думал. Когда смотришь новости, все время задаешься этим вопросом. Честно скажу: я не знаю, что будет. Мне тяжело спрогнозировать что-либо. Я вижу, что кризис глубокий и выходов из него немного.
– Какие это выходы?
– Бывший президент не может находиться у власти. Это понятно и очевидно. Когда подавляющее большинство его не поддерживает, либо надо устраивать геноцид и концлагерь по типу Северной Кореи, либо уходить. Мне кажется, он понимает это. Если Лукашенко хочет сохранить эту страну, ему не стоит находиться у власти, – сказал Лапкес.
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Дмитрий Лапкес: «Когда подавляющее большинство тебя не поддерживает, надо либо устраивать геноцид и концлагерь по типу Северной Кореи, либо уходить»
Белорусский саблист Дмитрий Лапкес высказался о том, что происходит в стране.
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