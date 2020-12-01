Дмитрий Лапкес: «Когда подавляющее большинство тебя не поддерживает, надо либо устраивать геноцид и концлагерь по типу Северной Кореи, либо уходить»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский саблист Дмитрий Лапкес высказался о том, что происходит в стране.

– Белорусы протестуют почти 110 дней. Думали, чем это закончится?

– Конечно, думал. Когда смотришь новости, все время задаешься этим вопросом. Честно скажу: я не знаю, что будет. Мне тяжело спрогнозировать что-либо. Я вижу, что кризис глубокий и выходов из него немного.

– Какие это выходы?

– Бывший президент не может находиться у власти. Это понятно и очевидно. Когда подавляющее большинство его не поддерживает, либо надо устраивать геноцид и концлагерь по типу Северной Кореи, либо уходить. Мне кажется, он понимает это. Если Лукашенко хочет сохранить эту страну, ему не стоит находиться у власти, – сказал Лапкес.