Андрей Кравченко: «Лукашенко хочет остаться у власти, чего бы это ни стоило: посадка людей в тюрьмы, убийства»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский пятиборец Андрей Кравченко объяснил, почему не боится выражать свою гражданскую позицию.

– Александр Лукашенко, похоже, не хочет уходить или выполнять требования протестующих. Каким вы видите сценарий на ближайшие недели или месяцы?

– Это сложный вопрос. Лукашенко хочет остаться у власти, чего бы это ни стоило: посадка людей в тюрьмы, убийства... Честно говоря, не знаю.

– Я вижу, у вас есть маленький ребенок и семья. Кажется, что в этой ситуации сложно противостоять режиму. Будете ли вы продолжать активную деятельность после ареста и заключения?

– Да, конечно. На самом деле, я делаю это для своей семьи и для моей дочери, чтобы она могла жить в свободной стране и свободно выражать свои взгляды. Поэтому я продолжу. И мы все это сделаем, – заявил Кравченко.