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Минчане пришли к Красному костелу с фото Хижинковой. Она находится на Окрестина

01.12.2020 21:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чтобы поддержать экс-пресс-атташе брестского «Динамо» Ольгу Хижинкову, минчане пришли к Красному костелу с ее фото.

Напомним, Хижинкова находится на Окрестина, ей присудили 42 суток ареста. Сначала ей дали 12 суток, но затем осудили еще раз на 15 суток. На свободу Ольга должна была выйти 5 декабря, однако девушка снова была осуждена на 15 суток. Добавим, что последнее наказание не стало суммироваться с предыдущими. Поэтому отсчет приговора начался с 26 ноября, а выйти по нему она должна 11 декабря.

 
 
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Чтобы поддержать экс-пресс-атташе брестского «Динамо» Ольгу Хижинкову, минчане пришли к Красному костелу с ее фото.
 
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