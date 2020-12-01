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Байдарочник Третьяков о провластном письме спортсменов: «В нем так и сказано, что мы не хотим менять наш герб и флаг»
01.12.2020 22:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бронзовый призер Европейских игр по гребле на байдарках Дмитрий Третьяков рассказал о том, как государство развивает спорт.
«Для спорта у нас в Беларуси сделано все. Каждый желающий может идти и получить то, что он хочет.
В письме так и сказано, что мы не хотим менять наш герб и флаг. Мы становимся на пьедестал и не можем сдержать эмоций, которые нас переполняют. Мы люди, которые преданы этому делу всегда. Мы защищаем честь отечества. Счастливы от того, что живем в этой стране и ее прославляем на мировой арене», – сказал Третьяков.
Провластное письмо стало ответом на открытое письмо спортивной общественности за новые выборы и против насилия со стороны силовиков, под которым уже стоит более 1250 подписей, среди которых подписи Виталия Гуркова, Ольги Барабанщиковой, Александры Романовской и других.
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Байдарочник Третьяков о провластном письме спортсменов: «В нем так и сказано, что мы не хотим менять наш герб и флаг»
Бронзовый призер Европейских игр по гребле на байдарках Дмитрий Третьяков рассказал о том, как государство развивает спорт.
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