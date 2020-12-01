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Александр Богданович: «Несмотря на внешнее влияние, наше государство выстояло и смогло показать, что мы можем защитить себя»

01.12.2020 22:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Олимпийский чемпион Александр Богданович высказался о провластном письме спортсменов.

«Это письмо должно быть. Оно должно объединить и показать, что мы за спортивную страну. Что спортсмены хотят выступать за страну именно под белорусским флагом, слышать белорусский гимн.

Несмотря на внешнее влияние, наше государство выстояло и смогло показать, что мы можем защитить себя. Поэтому мы видим, что спорт развивается на достойном уровне. Спортсменам уделяется большое внимание.

Мы не должны дать возможность кому-то развалить то, что создавалось годами», – сказал Богданович.

 
 
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Олимпийский чемпион Александр Богданович высказался о провластном письме спортсменов.
 
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