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Александр Богданович: «Несмотря на внешнее влияние, наше государство выстояло и смогло показать, что мы можем защитить себя»
01.12.2020 22:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Олимпийский чемпион Александр Богданович высказался о провластном письме спортсменов.
«Это письмо должно быть. Оно должно объединить и показать, что мы за спортивную страну. Что спортсмены хотят выступать за страну именно под белорусским флагом, слышать белорусский гимн.
Несмотря на внешнее влияние, наше государство выстояло и смогло показать, что мы можем защитить себя. Поэтому мы видим, что спорт развивается на достойном уровне. Спортсменам уделяется большое внимание.
Мы не должны дать возможность кому-то развалить то, что создавалось годами», – сказал Богданович.
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Александр Богданович: «Несмотря на внешнее влияние, наше государство выстояло и смогло показать, что мы можем защитить себя»
Олимпийский чемпион Александр Богданович высказался о провластном письме спортсменов.
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