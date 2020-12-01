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НОК предложил федерациям по видам спорта написать письма в МОК о созданных условиях для подготовки и желании спортсменов выступать под красно-зеленым флагом

01.12.2020 22:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

1 декабря в НОК прошло экстренное собрание представителей федераций по видам спорта. Было объявлено, что МОК ведет расследование в отношении 6 случаев нарушения Олимпийской хартии в отношении четырех легкоатлетов и двух дзюдоистов.

Представитель НОКа предложил федерациям написать письма в адрес МОК, в которых необходимо отметить о том, что в Беларуси созданы все условия для подготовки спортсменов, а также о желании членов команды выступать под красно-зеленым флагом.

Ранее сообщалось, что из национальной сборной были уволены дзюдоисты Дмитрий Шершань и Дмитрий Ваховяк, а также легкоатлеты Светлана Куделич, Дарья Борисевич, Андрей Кравченко и Ольга Мазуренок.

Все эти спортсмены подписали письмо за новые выборы и против насилия. Всего данное письмо подписало более 1250 спортсменов, среди которых: Дмитрий Асанов, Степан Попов, Александра Герасименя, Эльвира Герман, Анна Гуськова, Александра Романовская, Николай Козеко, Елена Левченко, Наталья Зверева, Виталий Гурков, Надежда Скардино.

 
 
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