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Представители белорусского бизнеса в Литве помогут дзюдоисту Шершаню готовится к Олимпиаде. Спортсмен лишился места в сборной Беларуси из-за гражданской позиции
01.12.2020 22:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Шефство над дзюдоистом сборной Беларуси Дмитрием Шершанем при содействии Фонда спортивной солидарности взяли представители белорусского бизнеса в Литве.
На данный момент решен вопрос с экипировкой, регулярной стипендией, а также профинансированы ближайшие сборы и соревнования для подготовки к Олимпийским играм в Токио.
Напомним, Шершань подписал открытое письмо спортсменов за новые выборы и против насилия, после чего лишился места в национальной команде и вынужден был уйти со службы в погранкомитете.
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Представители белорусского бизнеса в Литве помогут дзюдоисту Шершаню готовится к Олимпиаде. Спортсмен лишился места в сборной Беларуси из-за гражданской позиции
Шефство над дзюдоистом сборной Беларуси Дмитрием Шершанем при содействии Фонда спортивной солидарности взяли представители белорусского бизнеса в Литве.
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