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Представители белорусского бизнеса в Литве помогут дзюдоисту Шершаню готовится к Олимпиаде. Спортсмен лишился места в сборной Беларуси из-за гражданской позиции

01.12.2020 22:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Шефство над дзюдоистом сборной Беларуси Дмитрием Шершанем при содействии Фонда спортивной солидарности взяли представители белорусского бизнеса в Литве.

На данный момент решен вопрос с экипировкой, регулярной стипендией, а также профинансированы ближайшие сборы и соревнования для подготовки к Олимпийским играм в Токио.

Напомним, Шершань подписал открытое письмо спортсменов за новые выборы и против насилия,  после чего лишился места в национальной команде  и вынужден был уйти  со службы в погранкомитете.

 
 
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Шефство над дзюдоистом сборной Беларуси Дмитрием Шершанем при содействии Фонда спортивной солидарности взяли представители белорусского бизнеса в Литве.
 
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