Представители белорусского бизнеса в Литве помогут дзюдоисту Шершаню готовится к Олимпиаде. Спортсмен лишился места в сборной Беларуси из-за гражданской позиции

Источник материала: Tribuna.com

Шефство над дзюдоистом сборной Беларуси Дмитрием Шершанем при содействии Фонда спортивной солидарности взяли представители белорусского бизнеса в Литве.

На данный момент решен вопрос с экипировкой, регулярной стипендией, а также профинансированы ближайшие сборы и соревнования для подготовки к Олимпийским играм в Токио.

Напомним, Шершань подписал открытое письмо спортсменов за новые выборы и против насилия, после чего лишился места в национальной команде и вынужден был уйти со службы в погранкомитете.