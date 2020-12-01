ОНТ о провластном письме: «Его подписало более 260 спортсменов из Брестской области»

Источник материала: Tribuna.com

Провластное письмо спортсменов подписало более 260 спортсменов из Брестской области, сообщает телеканал ОНТ.

«За мир и возможность выступать под государственным флагом – личную позицию высказал и тренер брестских стрелков, мастер спорта Андрей Фоминых. За время карьеры он подготовил восемь мастеров международного класса и десять мастеров спорта по пулевой стрельбе. Сейчас его воспитанники тренируются, чтобы попасть на олимпиаду в Токио.

В условиях пандемии и закрытых границ усиленно тренируются дома – для этого есть все условия. Брестские спортсмены уже завоевали 11 лицензий на право участия в олимпиаде: плавание, велоспорт, пулевая стрельба, академическая гребля, лёгкая атлетика. Есть высокие шансы получить ещё десять лицензий», – сообщает ОНТ в своих новостях.

Провластное письмо стало ответом на открытое письмо спортивной общественности за новые выборы и против насилия со стороны силовиков, под которым уже стоит более 1250 подписей, среди которых подписи Виталия Гуркова, Ольги Барабанщиковой, Александры Романовской и других.

Кушнир, Карстен, Недосеков и другие подписали провластное письмо спортсменов