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ОНТ о провластном письме: «Его подписало более 260 спортсменов из Брестской области»
02.12.2020 06:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Провластное письмо спортсменов подписало более 260 спортсменов из Брестской области,
«За мир и возможность выступать под государственным флагом – личную позицию высказал и тренер брестских стрелков, мастер спорта Андрей Фоминых. За время карьеры он подготовил восемь мастеров международного класса и десять мастеров спорта по пулевой стрельбе. Сейчас его воспитанники тренируются, чтобы попасть на олимпиаду в Токио.
В условиях пандемии и закрытых границ усиленно тренируются дома – для этого есть все условия. Брестские спортсмены уже завоевали 11 лицензий на право участия в олимпиаде: плавание, велоспорт, пулевая стрельба, академическая гребля, лёгкая атлетика. Есть высокие шансы получить ещё десять лицензий», – сообщает ОНТ в своих новостях.
Провластное письмо стало ответом на открытое письмо спортивной общественности за новые выборы и против насилия со стороны силовиков, под которым уже стоит более 1250 подписей, среди которых подписи Виталия Гуркова, Ольги Барабанщиковой, Александры Романовской и других.
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Провластное письмо спортсменов подписало более 260 спортсменов из Брестской области, сообщает телеканал ОНТ.
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