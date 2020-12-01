Шарангович забил 5 голов в 4 последних матчах. Он делит 2-е место в гонке снайперов КХЛ

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий минского «Динамо» Егор Шарангович сделал дубль и отдал передачу в матче против «Нефтехимика» (5:1).

Форвард набрал очки в четвертой игре подряд.

На этом отрезке он добавил в свой актив 5 голов и две передачи.

Всего на его счету 21 (17+4) балл в 30 играх сезона.

Он делит второе место в гонке снайперов КХЛ с форвардом «Автомобилиста» Алексееем Макеевым. Лидирует Дмитрий Яшкин из московского «Динамо» (20 шайб).

Напомним, 22-летний Шарангович на правах аренды вернулся в минское «Динамо» из «Нью-Джерси» .