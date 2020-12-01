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Шарангович забил 5 голов в 4 последних матчах. Он делит 2-е место в гонке снайперов КХЛ
02.12.2020 06:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо»
Форвард набрал очки в четвертой игре подряд.
На этом отрезке он добавил в свой актив 5 голов и две передачи.
Всего на его счету 21 (17+4) балл в 30 играх сезона.
Он делит второе место в гонке снайперов
Напомним, 22-летний Шарангович на правах аренды вернулся в минское «Динамо» из
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Нападающий минского «Динамо» Егор Шарангович сделал дубль и отдал передачу в матче против «Нефтехимика» (5:1).
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