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Шарангович забил 5 голов в 4 последних матчах. Он делит 2-е место в гонке снайперов КХЛ

02.12.2020 06:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий минского «Динамо» Егор Шарангович сделал дубль и отдал передачу в матче против «Нефтехимика» (5:1).

Форвард набрал очки в четвертой игре подряд.

На этом отрезке он добавил в свой актив 5 голов и две передачи.

Всего на его счету 21 (17+4) балл в 30 играх сезона.

Он делит второе место в гонке снайперов КХЛ с форвардом «Автомобилиста» Алексееем Макеевым. Лидирует Дмитрий Яшкин из московского «Динамо» (20 шайб).

Напомним, 22-летний Шарангович на правах аренды вернулся в минское «Динамо» из «Нью-Джерси».

 
 
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Нападающий минского «Динамо» Егор Шарангович сделал дубль и отдал передачу в матче против «Нефтехимика» (5:1).
 
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