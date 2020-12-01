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Каверин о провластном письме: «Конечно, жалко спортсменов, которые подвергаются в интернете преследованиям за взгляды – в стране, где за мнения не бьют дубинками и не заводят уголовные дела»

02.12.2020 06:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Диктор «Борисов-Арены» Константин Каверин высказался о провластном письме спортсменов.

«Накануне был дал старт подписанию обращения известных белорусских спортсменов к международной и белорусской общественности. В числе первых письмо подписал олимпийский чемпион и депутат Александр Масейков.

И прокомментировал: «Наши выдающиеся спортсмены хотят поддержать мир и спокойствие в нашей стране, чтобы атлеты, которые готовятся к предстоящим Олимпийским играм, тренировались в спокойной и мирной обстановке, чтобы их не преследовали в интернете за их взгляды, позицию и мнения».

Конечно, жалко спортсменов, которые подвергаются в интернете преследованиям за взгляды и позицию. В стране, где за взгляды и мнения не выгоняют с работы, не дают сутки или штрафы. Не бьют дубинками и не заводят уголовные дела. В стране, где всего этого нет, за взгляды и позицию быть преследуемым в интернете – это какой-то позор.

Согласен с Масейковым, хочу, чтобы наши спортсмены тренировались в спокойной и мирной обстановке. Чтобы хирурги оперировали в той же обстановке, что тренируются спортсмены. Чтобы айтишники и бизнесмены придумывали в этой же обстановке что-то новое, инженеры чертили, учителя учили, а журналисты писали», – сказал Каверин.

Провластное письмо стало ответом на открытое письмо спортивной общественности за новые выборы и против насилия со стороны силовиков, под которым уже стоит более 1250 подписей, среди которых подписи Виталия Гуркова, Ольги Барабанщиковой, Александры Романовской и других.

 
 
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